МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Российский рынок кинопроката может упасть в 2020 году на 44% из-за приостановки работы в марте-августе в связи в пандемией коронавируса, однако отрасль восстановится уже к 2022 году и впоследствии покажет новые рекорды, говорится в обзоре PwC "Медиаиндустрия в 2020–2024 годах", который есть в распоряжении РИА Новости.

Авторы исследования отмечают, что 2019 год стал рекордным для рынка кинопроката России за всю историю наблюдений: совокупные сборы составили 852 миллиона долларов (рост за год на 8,7%). Всего в 2019 году сеансы фильмов в кинотеатрах посетили 226,9 миллиона зрителей (рост на 13,3%), что позволило России стать крупнейшим рынком Европы по объему проданных билетов.

"Из-за приостановки деятельности кинотеатров в марте–августе 2020 года по итогам года прогнозируется падение рынка на 44,3%, до 474,5 миллиона долларов США (120 миллионов проданных билетов)", — отметили в PwC.

"Однако, несмотря на сложный период, связанный с пандемией коронавируса, мы прогнозируем восстановление отрасли к 2022 году и выход на новые рекордные показатели к 2023–2024 годам (со средним ежегодным темпом роста в размере 0,6%)", — прогнозируют экономисты.

При этом падение российского рынка кинопроката будет слабее падения глобального рынка. Ожидается, что выручка мирового рынка кинотеатров по итогам 2020 года может упасть более чем на 65%, так как многие кинотеатры были вынуждены закрыться, а премьеры крупных голливудских фильмов были отложены.

"Пандемия коронавируса негативно повлияла на всю экосистему кинотеатров: владельцев киносетей, имеющих дело с высокими арендными платежами, персонал кинотеатров, поставщиков технологий, продуктов питания и напитков, рекламодателей и маркетинговые агентства. Ожидается, что в течение следующих пяти лет выручка кинотеатров во всем мире будет сокращаться со среднегодовым темпом в —2,4% и достигнет величины 39,9 миллиарда долларов в 2024 году", — прогнозируют эксперты.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин ранее в сентябре говорил РИА Новости, что кинотеатры не планируют закрываться, а владельцы киносетей не ведут активных действий по подготовке ко второй волне, напротив, продолжают кампанию по возвращению зрителей в залы. Советник президента РФ Владимир Толстой в августе отмечал, что консультации по вопросу господдержки кинотеатров продолжаются, но эта работа пока не увенчалась успехом, рассматриваются различные варианты.