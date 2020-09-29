МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Темпы роста рынка ОТТ-сервисов в России в ближайшие пять лет более чем в 40 раз превысят темпы роста кинопроката и выведут страну в двадцатку крупнейших рынков мира в этой сфере, говорится в обзоре PwC "Медиаиндустрия в 2020–2024 годах", который есть в распоряжении РИА Новости.

OTT-сервисы занимаются предоставлением видеоуслуг через интернет и напрямую доставляют видеосигнал от провайдера контента к потребителю без использования услуг посредников в виде телевещателей и телеоператоров. "Объем российского рынка OTT-видео по итогам 2019 года составил 222 миллиона долларов. Ожидается, что в период до 2024 года данный сегмент будет расти в среднем на 26,2% в год, а его объем достигнет 711 миллионов долларов, что позволит России уверенно войти в двадцатку крупнейших рынков мира", — говорится в исследовании.

В то же время выручка кинопроката (формируемая за счет посещения кинотеатров) в России в 2024 году, по прогнозам PwC, составит 895 миллионов долларов, тогда как в 2019 году равнялась 870 миллионам. Среднегодовые темпы роста составят 0,6%.

"Российская индустрия развлечений и медиа в ближайшие пять лет продолжит демонстрировать относительно высокие среднегодовые темпы роста на уровне 5,2%. Самыми быстрорастущими сегментами в период до конца 2024 года будут OTT-видео и гейминг, которые можно назвать "бенефициарами" происходящего изменения потребления медиа на фоне пандемии", — заявил РИА Новости лидер практики медиа и развлечений PwC в России Олег Малышев. Он добавил, что рынок ОТТ в России будет расти более чем в 40 раз быстрее, чем индустрия кинопроката.

По мнению экспертов PwC, российский рынок OTT-сервисов является одним из самых перспективных и быстрорастущих среди сегментов медиа и развлечений в России. Они отметили, что на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений аудитория онлайн-кинотеатров в России заметно выросла — практически все крупнейшие российские онлайн-платформы отчитались о резком росте числа подписчиков в первой половине 2020 года. Многие онлайн-платформы на время отказались от платной подписки, стремясь привлечь как можно больше лояльных пользователей.

"Лидерами рынка остаются крупные российские игроки – ivi и Okko, на долю которых приходится около 40% рынка видеосервисов в целом. В первую пятерку онлайн-видеосервисов также входят Megogo и принадлежащий "Ростелекому" Wink (по 7%). 5% рынка занимает "Амедиатека". Доля американского видеосервиса Netflix составила 4%", — отметили авторы исследования.