МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Доллар в целом стабилен по отношению к другим основным мировым валютам во вторник утром, умеренно снижаясь к евро, но дорожая к иене, внимание рынков обращено к предстоящим предвыборным теледебатам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1669 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1664 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 105,58 иены со 105,49 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращается на 0,05%, до 94,23 пункта.

Позднее во вторник в США состоятся первые дебаты, на которых сойдутся президент-республиканец Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден. Трамп существенно отстает от Байдена в опросах общественного мнения, и на дебатах, как ожидается, будет атаковать соперника. Поэтому валютные игроки ожидают сигналов по итогам этой встречи.

"Если дебаты ослабят позиции Трампа и Байден сохранит лидерство, я думаю, это может привести к тому, чтобы инвесторы отказывались от доллара", — сообщил агентству Рейтер главный рыночный экономист Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).

Кроме того, позднее во вторник станут известны данные Conference Board об индексе доверия потребителей в США. Как ожидают аналитики, индикатор вырос до 89,2 пункта с 84,8 пункта в августе. В среду будет опубликована окончательная оценка ВВП США во втором квартале, в пятницу — данные безработицы в стране.