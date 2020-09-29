МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром стабильна, рынки нацелили свое внимание на теледебаты в США между президентом США Дональдом Трампом и претендентом Джо Байденом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические 0,02%, или на 0,3 доллара, до 1882,6 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожает также всего на 0,05%, до 23,615 доллара за унцию.

Позднее во вторник начнутся предвыборные дебаты между Трампом и Байденом. Трамп существенно отстает от Байдена в опросах общественного мнения, и на дебатах, как ожидается, будет атаковать соперника.

Итоги дебатов могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость золота. Более слабый доллар поддерживает цену актива, делая его дешевле для владеющих другой валютой инвесторов, и наоборот.

Трейдеры также оценивают ожидания от нового стимулирования экономики США. Так, демократы в конгрессе обновили предложения о поддержке экономики, предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.

"Если этот законопроект будет одобрен до ноябрьских выборов, то думаю, это поддержит рисковые настроения", — рассказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).