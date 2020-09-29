События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 сентября
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сентябрь)
|-0,3%
|-0,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сентябрь)
|-0,3%
|0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|-0,5%
|-0,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь)
|-0,6%
|-0,5%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,11%
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (август)
|-80,11 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август)
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август)
|3%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июль)
|3,5%
|3,8%
|16:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (сентябрь)
|84,8
|89,2
|18:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,691 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ГОСА — 18.09.2020)
|5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019
|2,5 (1П2020) — див-д 2020
|RUB
|Группа ЭТАЛОН — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|МТС — СД (вопрос о трансформации системы управления)
https://1prime.ru/Financial_market/20200929/832085506.html