МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти по индексу Мосбиржи и перешел к снижению по индексу РТС после старта торгов на фоне ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск вторника поднимался на 0,55% — до 2943,24 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,32% — до 1163,1 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,98% — до 42,45 доллара за баррель.

На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,44%, РТС – на 0,26%.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 70 копеек – до 79,78 рубля, а евро уже дороже 93 рублей.