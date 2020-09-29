МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник в рамках коррекции после подъема днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.33 мск французский CAC 40 снижался на 0,34%, до 4826,72 пункта, немецкий индекс DAX – на 0,6%, до 12794,05 пункта, британский индекс FTSE 100 терял 0,4%, достигая 5905,41 пункта.

Негативная динамика на европейских биржах во вторник связана с фиксацией инвесторами прибыли после резкого подъема фондовых рынков днем ранее, который произошел на фоне корпоративных новостей. Кроме того, участники торгов предпочитают сохранять осторожность в ожидании очередного раунда переговоров о будущем торговом соглашении между Великобританией и ЕС, которые пройдут позже во вторник в Брюсселе.

При этом трейдеры обращают определенное внимание и на новости компаний. Так, французский производитель товаров класса "люкс" LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) подал ответный иск против американской Tiffany & Co. Tiffany в начале месяца подала иск против LVMH в американском штате Делавэр по поводу задержки слияния двух компаний. Акции LVMH дешевеют на бирже во Франции на 0,5%.

Во второй половине дня на настроения инвесторов может повлиять предварительная статистика потребительских цен за сентябрь в Германии. Аналитики ждут дефляцию как в годовом, так и в месячном исчислении на уровне 0,1%.