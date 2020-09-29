МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник не демонстрируют определенной динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,35%, до 4,82 доллара, "Новатэка" — росла на 0,07%, до 137,2 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,38%, до 57,98 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,47%, до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — на 0,16%, до 18,79 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,61%, до 23,55 доллара, "Северстали" — росла на 0,36%, до 12,38 доллара, НЛМК — на 0,51%, до 21,71 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,94%, до 0,81 доллара, Сбербанка — на 0,76%, до 11,37 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,1%, до 25,93 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в цене на 0,09%, до 5,29 доллара, "Ленты" — росли на 2,27%, до 2,92 доллара. Расписки "Магнита" снижались в стоимости на 0,6%, до 14,85 доллара.