МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению по индексу Мосбиржи на ухудшении настроений инвесторов как на отечественной, так и на зарубежных площадках, при этом индекс РТС из-за ослабления рубля теряет уже 1,7%, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.21 мск снижается на 0,62%, до 2909,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,72%, до 1146,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 81 копейку, до 79,89 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 93,28 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,56%, до 42,63 доллара за баррель.

Основные европейские площадки теряют сейчас в пределах 1%, фьючерсы на ведущие биржевые индексы США после утреннего роста развернулись вниз и также снижаются.