МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене — трейдеры воздерживаются от активных действий перед первыми дебатами в США перед грядущими в ноябре президентскими выборами, и американская валюта всё ещё находится примерно на утренних уровнях по отношению к европейской и японской, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1695 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1664 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 105,59 иены со 105,49 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,21%, до 94,08 пункта.

В центре внимания рынков находится сезон предвыборных дебатов кандидатов в президенты, который стартует в США. Позже во вторник действующий лидер Дональд Трамп встретится со своим соперником Джо Байденом. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем — назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.

По мнению валютного аналитика Commerzbank Ю-На Пак-Хегера (You-Na Park-Heger), которое приводит агентство Рейтер, решающим для доллара будет не вопрос о том, кто победит на выборах, а о том, "примет ли Трамп результат в случае своего поражения, или страну ждет затянувшийся период неопределенности".

Поддержку евро во вторник при этом оказывает статистика из еврозоны от Еврокомиссии, согласно которой сводный индекс делового и потребительского доверия (ESI) в сентябре вырос до 91,1 пункта с 87,7 пункта, хотя аналитики ждали роста лишь до 89,5 пункта.

Вечером аналитическая компания Conference Board обнародует данные индекса доверия потребителей в США. Как ожидают эксперты, индикатор в сентябре вырос до 89,2 пункта с 84,8 пункта в августе.