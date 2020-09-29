МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем сохраняют утреннюю негативную динамику на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье в свете ускорившегося распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.31 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,47%, до 42,67 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,31%, до 42,3 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 0,52%, до 40,41 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывают неопределенные перспективы мировой экономики, и том числе спроса на нефть, с учетом ускорения роста числа новых заражений коронавирусом в мире.

Кроме того, трейдеры ждут данных Американского института нефти (API) и минэнерго США по запасам сырья в стране на предыдущей неделе. Статистика API будет опубликована в ночь на среду, а минэнерго США — в среду вечером. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждут, что данные покажут рост запасов нефти и снижение запасов бензина и дистиллятов.

Трейдеры, как пишет агентство, также следят за конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. "Аналитики считают, что в случае эскалации конфликта это может повлиять на экспорт нефти и газа из Азербайджана", — отмечает агентство.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают данные министерства финансов Японии, согласно которым импорт нефти страны в августе упал более чем на 25% по сравнению с показателем годичной давности.