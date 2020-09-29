29 сентября — Dow Jones. Снижение доллара США в этом году побудило инвесторов вернуться к практике, которая не пользовалась популярностью в течение нескольких лет. Они теперь все более активно заимствуют доллары для покупки более рискованных активов, т.е. для торговли на разнице между процентными ставками.

Некоторые инвесторы в погоне за более высоким доходом отдают предпочтение зарубежным активам. Компания Ashmore Group, к примеру, продавала доллары с целью приобретения деноминированных в местных валютах государственных облигаций Мексики, Индонезии и Бразилии. Об этом рассказывает Ян Ден, глава отдела исследований компании.

Доллар используется для финансирования подобных операций, так как снижение процентных ставок в США в этом году привело к уменьшению привлекательности деноминированных в доллар активов для инвесторов. Федеральная резервная система США обещает сохранять ключевую ставку около нулевого уровня в обозримом будущем, и предпочтения инвесторов пока что, вероятно, не изменятся.

Покупки ФРС корпоративных и государственных облигаций также способствуют падению доходности. Казначейские облигации США утратили большую часть привлекательности как средства накопления, когда реальная доходность опустилась на негативную территорию. Инвесторы при этом столкнулись с перспективой потери денег в случае сохранения гособлигаций в своем держании до наступления срока погашения.

Теперь же инвесторы переключают свое внимание на зарубежные облигации, доходность которых остается на позитивной территории с учетом коррекции на инфляцию.

Ден ожидает ослабления доллара в ближайшие годы, так как темпы восстановления других экономик мира, вероятно, будут опережать темпы роста экономики США. И он не одинок в своем мнении. Ставки на то, что валюты стран Большой десятки будут расти против доллара, достигли 2-летнего максимума, согласно данным RBC Capital Markets.

Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против корзины из других валют, в этом году упал на 2,3%. Вероятно, его динамика в 2020 году окажется самой слабой за три года.

Ослабление доллара окажет поддержку экономике США, хотя импорт в США превышает экспорт, говорит Джейн Фоли, главный валютный стратег-аналитик Rabobank. Произведенные в США товары станут более доступными для зарубежных потребителей, их конкурентоспособность на международном рынке возрастет, что нивелирует негативное влияние возросшего импорта.

Все более активное использование доллара для финансирования торговли на разнице между процентными ставками указывает на изменение настроений инвесторов. В течение ряда лет для подобных операций они предпочитали японскую иену большинству других валют. Привлекательность евро также увеличилась за последние пару лет, так как Европейский центральный банк опустил ставки на отрицательную территорию.

Доллар же стал менее привлекательной валютой фондирования в 2015-2017 годах, когда ФРС повышала процентные ставки. В этом году разница между процентными ставками в еврозоне и США сократилась.

Для торговли на разнице между процентными ставками инвесторы выбирают те низкодоходные валюты, которые склонны торговаться стабильно или же снижаться, так как это увеличивает их прибыль.

Василеос Джкионакис из швейцарского банка Lombard Odier полагает, что доллар остается переоцененным на 10%-15%, и ожидает его дальнейшего снижения в течение следующих 12 месяцев. Он планирует использовать его в качестве валюты финансирования ставок на укрепление валют развивающихся экономик Азии, в том числе китайского юаня, южнокорейской воны и нового тайваньского доллара.

Стюарт Эдвардс, менеджер Invesco, также ожидает ослабления доллара, особенно в свете опережающей индикации ФРС относительно перспектив процентных ставок. "Сложно ставить против центральных банков", — говорит он.

Эдвардс использует доллар для покупки мексиканских гособлигаций, деноминированных в песо. Песо вырос на 13,1% с достигнутых в марте минимумов и обещает принести процентный доход примерно в размере 2,25% в течение следующего года, согласно данным Goldman Sachs.

Однако не все инвесторы убеждены в склонности доллара к снижению. Некоторые ставят на его рост, учитывая возможные результаты президентских выборов в США и рост числа заболеваний Covid-19 в зимние месяцы.

Если доллар начнет расти, то это может заставить инвесторов закрыть позиции и начать вновь покупать доллар, что лишь подстегнет его укрепление. На прошлой неделе индекс доллара ICE вырос на 1,9% на опасениях относительно неравномерных темпов восстановления экономики.

Очередной период волнений на фондовых рынках в этом году также может способствовать укреплению доллара, считает Зак Пандл из Goldman Sachs.

"Если мировая экономика вновь погрузится в рецессию, то это позитивно отразится на долларе, — говорит он. – Доллар остается валютой-убежищем, и в периоды сильного падения акций он имеет тенденцию к росту".

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ