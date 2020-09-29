29 сен — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы взяли паузу перед первыми предвыборными дебатами Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Фьючерсы на S&P 500 теряют 0,1%, предвещая вялую динамику на открытии торгов в Нью-Йорке. В понедельник этот индекс широкого рынка вырос на 1,6%, завершив в плюсе третью сессию подряд.

Ноябрьские выборы президента уже совсем близко, и волатильность на рынках усиливается. Трамп и Байден проведут дебаты в 01.00 по Гринвичу в Кливленде (Огайо) и обсудят прошлое друг друга, пандемию, экономику, расовые вопросы и беспорядки. Среди других тем, скорее всего, будет их позиция насчет голосования по почте, возможного мошенничества на выборах и иностранного вмешательства.

"Все будут тщательно следить за дебатами, чтобы понять, примет ли результаты выборов каждая из сторон, – заметил Тони Дэлвуд, гендиректор Gresham House Asset Management. – Если будет какая-то неопределенность, это приведет к волатильности".

Инвесторы также продолжают анализировать все ухудшающиеся перспективы новых дополнительных расходов для поддержки экономики.

Демократы палаты представителей накануне вечером представили законопроект поддержки при пандемии на 2,2 трлн долларов. Спикер Ненси Пелози, скорее всего, сегодня вечером обговорит это с министром финансов Стивеном Мнучиным. Однако, по словам аналитиков, конгресс теперь сосредоточил внимание на выборе нового судьи Верховного суда.

"Учитывая ситуацию с Верховным судом и одновременное нежелания демократов помочь Трампу с крупным налогово-бюджетным стимулированием перед выборами, что-либо вряд ли будет принято", – заметил Себастьян Маккэй, менеджер по смешанным портфелям в Invesco.

Инвесторы ждут данные по потребительской уверенности от Conference Board, которые выйдут в 14.00 по Гринвичу. Потребительские расходы – главный двигатель экономического роста в США. Свежие данные, возможно, позволят понять, насколько устойчиво восстановление в отсутствие господдержки.

В Европе Stoxx Europe 600 просел на 0,3%. Число случаев коронавируса продолжает расти, и увеличивается риск введения более жестких мер властями региона. Британский FTSE 250 снижается в Европе сильнее других индексов, теряя 0,9%. Инвесторы все сильнее волнуются насчет переговоров по Brexit.

В Азии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно. Shanghai Composite набрал 0,2%, а Hang Seng упал на 0,9%.

Доллар продолжает сдавать позиции. Индекс доллара WSJ снизился к корзине валют на 0,2% до минимума почти за неделю.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась со вчерашних 0,661% до 0,654%.

На премаркете в Нью-Йорке акции Abbott Laboratories выросли на 2,4%. Трамп заявил, что в разные части США будут поставлены 150 млн быстрых тестов на коронавирус, производимых этой фармацевтической компанией.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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