МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) 8,7% 1,5%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (август) -2,9% -3,5%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь) 54,5  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 51 51,2
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (сентябрь) 55,2  
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (август) 12%  
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (август) -0,1%  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сентябрь) 53,1 53,1
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2020) -31,4% -31,4%
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (2кв2020) -21,1 млрд ф.ст. -0,4 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -20,4% -20,4%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2020) -21,7% -21,7%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (сентябрь) 3,7% 4,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (сентябрь) 2% 0,5%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (август) -0,9% 0,4%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (август) 0,5% -0,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,1%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,1%  
10:20 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
11:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (сентябрь) -9 тыс -9 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (сентябрь) 6,4% 6,4%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,4%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) -0,2% -0,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,4%  
14:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь) 428 тыс 605 тыс
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -31,7% -31,7%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2020) -2,3% -2%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июль) 6,5% 3%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август) 3%  
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 0,028 млн барр  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сентябрь) 51,2 52
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (август) 5,9% 3,2%
17:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,639 млн барр -2,325 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,004 млн барр  
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
20:40 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — День стратегии (стратегия до 2025, целевые задачи до 2030, проводится в формате онлайн)    
  RUB РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 05.09.2020, в заочной форме) 0,0367388 — див-д 2018 0,03568039 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2020) — див-д 2019
  RUB АЛРОСА — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019 3,84 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2020) — див-д 2020
  RUB Группа ЛСР — ВОСА (реестр закрыт 08.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 30 — див-д 2019 20 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
  RUB МТС — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019 8,93 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
  RUB НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019 11,82 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
  RUB Полюс — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019 240,18 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
  RUB Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 40,11 (ао, ап, 1П2019) + 24,36 (ао, ап, 9м2019) + 1 (только ап, фин) — див-д 2019 9,94 (1П2020, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
  RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020
  RUB Магнит — СД (о приоритетных направлениях деятельности)    
  RUB РусГидро — СД (отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2020)    

 

 