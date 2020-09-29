МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, в то время как инвесторы ожидают теледебатов в США между нынешним президентом страны Дональдом Трампом и претендентом на пост главы государства Джо Байденом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,48%, или на 8,9 доллара, до 1891,3 доллара за тройскую унции. В ходе торгов цена на золото поднималась до 1897,45 доллара за унцию, что является наибольшим показателем за неделю. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал 1,75%, до 24,015 доллара за унцию.

Позднее во вторник начнутся предвыборные дебаты между Трампом и Байденом. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем — назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика. Трамп существенно отстает от Байдена в опросах общественного мнения, и на дебатах, как ожидается, будет атаковать соперника.

Итоги дебатов могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость золота. Более слабый доллар поддерживает цену актива, делая его дешевле для владеющих другой валютой инвесторов, и наоборот.

"Вероятность того, что дела у Байдена пройдут хорошо, может оказать поддержку золоту, поскольку это может спровоцировать падение доллара. Если Байден преуспеет на дебатах, доллар ослабнет, потому что Байден менее дружелюбен к бизнесу", — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.