МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи на фоне обвала нефти Brent и негатива на западных площадках, при этом индекс РТС просел несколько сильнее на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2910,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,96%, до 1155,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск рос на 18 копеек — до 79,26 рубля, курс евро — на 61 копейку — до 92,87 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 4,36% — до 41 доллара за баррель.

Европейские площадки снизились на 0,23-0,5%, ведущие биржевые индексы США снижаются на 0,26-0,75%.