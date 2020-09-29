МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером по-прежнему не показывает единой динамики по отношению к евро и иене перед предвыборными теледебатами в США, при этом снижение к евро ускорилось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару рос до 1,173 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1664 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 105,66 иены со 105,49 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 93,92 пункта.

Давление на курс доллара оказывает ожидание результатов первых теледебатов перед президентскими выборами в США, которые пройдут позднее во вторник. Действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден позднее во вторник проведут теледебаты в городе Кливленд, штат Огайо за пять недель до выборов.

Аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что снижение курса доллара в начале текущей недели связано с фиксацией прибыли в конце месяца, и в краткосрочной перспективе подорожание доллара может продолжиться. В течение прошлой недели этот индекс поднялся почти на 2%, что стало сильнейшим недельным ростом с апреля.

Участники рынков также ожидают принятия решения в отношении пакета стимулов в США в период пандемии коронавируса. Так, демократы в конгрессе обновили предложения о поддержке экономики, предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.

Инвесторы обратили внимание на статистические данные из США, опубликованные во вторник. Так, индекс доверия потребителей в США в сентябре вырос до 101,8 пункта с показателя августа в 86,3 пункта. При этом аналитики ожидали увеличения показателя до 89,2 пункта.