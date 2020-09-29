МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс рубля после попыток днем подрасти вновь снижается к доллару и евро на фоне падения нефти более чем на 4%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.16 мск вторника растет на 18 копеек — до 79,26 рубля, курс евро поднимается на 56 копеек, до 92,82 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 4,67% — до 40,87 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля открыл торги снижением к доллару и евро. Основное давление на отечественную валюту оказывает геополитика, снижение стоимости энергоносителей и рост новых случаев COVID-19 в мире.

В первой половине торгов евро смог подскочить выше 93 рублей — впервые с января 2016 года, доллар доходил почти до 79,98 рубля.

В целом торги во вторник довольно волатильны. После сильнейшего снижения произошел откат, во время которого рубль смог не только нивелировать утренние потери, но и перейти к росту против доллара и евро, которые опускались до 78,46 рубля и до 91,96 рубля.

Причиной продаж американской валюты могла стать волна фиксации прибыли по длинным позициям, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В некоторой степени помогли словесные интервенции Банка России, который сообщил, что до конца года будет дополнительно продавать на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей в рамках урегулирования продажи Сбербанка правительству.

Регулятор напомнил, что указанные дополнительные операции — результат взаимозачета объема продаж иностранной валюты, связанных с этой сделкой, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного же правила.

Уточняется, что ежедневный объем дополнительных операций продажи иностранной валюты составит 2,9 миллиарда рублей в день. По мнению ЦБ, учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, они не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

"Во вторник волатильность рублевого курса осталась повышенной, при этом в течение дня российская валюта предпринимала попытки переходить к укреплению. Снижение индекса доллара позволило немного "вздохнуть" валютам развивающихся рынков. Также сегодня стало известно, что Банк России с четверга увеличит продажу валюты… Дополнительный объем относительно невелик, но факт увеличения продаж валюты важен с точки зрения рыночных настроений", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Впрочем, рублю не удалось удержаться в плюсе, на фоне падения нефти Brent ниже 41 за баррель отечественная валюта перешла к снижению, хотя и меньшими темпами, чем в утренние часы.

Давление на российскую валюту к окончанию рабочего дня оставалось весьма заметным, считает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Бахтина из "БКС Премьер", в середине недели курс рубля к доллару сформируется в диапазоне 77,5-79,5 рубля.

На взгляд Зварича из Промсвязьбанка, в текущий момент рубль недооценен относительно уровней рынка энергоносителей и макроэкономических показателей. В сложившихся обстоятельствах он не видит поводов для полноценного закрепления американской валюты выше 80 рублей.