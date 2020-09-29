МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением в рамках коррекции после роста на 1,5-3,2% в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,51%, до 5897,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 4832,07 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,35%, до 12825,82 пункта.

Европейские индексы во вторник коррекционно снизились после роста в пределах 3% в понедельник.

Кроме того, давление на биржи Европы продолжал оказывать рост заболеваемости коронавирусом в мире и ужесточение карантинных мер. По последним данным ВОЗ, было зафиксировано более 33 миллионов случаев заболевания коронавирусом, а число смертей превысило 1 миллион.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Германии. Так, потребительские цены в Германии в сентябре в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,2% против нулевой инфляции в августе. Эксперты ожидали снижения на 0,1%.

При этом эксперты отмечают, что политическая неопределенность в США, связанная с президентскими выборами в стране, оказывала большее влияние на состояние рынков Европы, чем региональные факторы. "Очевидно, что с глобальной точки зрения на данный момент неопределенность, связанная с выборами в США, является более серьезным фактором для снижения, чем Brexit, и инвесторы ожидают ясности по этим двум факторам", — цитирует агентство Рейтер стратега по активам SocGen Софи Хьюн (Sophie Huynh).