МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,29%, до 4,82 доллара, "Новатэка" — на 2,04%, до 134,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,51%, до 56,74 доллара, "Газпрома" — на 0,51%, до 4,26 доллара, "Газпром нефти" — на 1,28%, до 18,52 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 0,13%, до 23,66 доллара, "Северстали" — выросла на 2,84%, до 12,69 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,94%, до 22,02 доллара.

Расписки ВТБ повысились в стоимости на 0,12%, до 0,82 доллара, Сбербанка – снизились на 1,62%, до 11,27 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,97%, до 26,15 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,38%, до 5,32 доллара, "Магнита" — упала на 1,87%, до 14,66 доллара. Цена расписок "Ленты" опустилась на 0,7%, до 2,83 доллара.