МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизился по основным индексам на фоне обвала нефти Brent более чем на 4% и негатива на западных площадках, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2910,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,96%, до 1155,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.51 мск снижался на 7 копеек, до 79,01 рубля, курс евро рос на 46 копеек, до 92,72 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 4,13% — до 41,1 доллара за баррель.

Европейские площадки сократились на 0,23-0,5%, ведущие биржевые индексы США снижаются на 0,12-0,62%.

"Российский рынок акций во вторник умеренно корректировался на фоне снижения нефтяных цен и охлаждения оптимизма на западных площадках. Ситуация с темпами заболеваемости коронавирусом в мире остается сложной. Между тем рынки ждут в ближайшее время решения конгресса США по новому пакету стимулов в объеме 2,2 триллиона долларов", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ДВМП, головного актива группы Fesco, во вторник в лидерах роста: к закрытию основных торгов выросли на 6,2% и уже подскакивали на 7,5% — до 9,36 рубля. Объем торгов небольшой и составил 46,45 миллиона рублей.

Также в лидерах роста – акции "Русской аквакультуры" (3,39%), "Северстали" (2,32%), префы "Сургутнефтегаза" (2,22%), акции "Фосагро" (1,74%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,65%), а также акции "Аптечной сети 36 и 6" (1,63%), НЛМК (1,62%), "Акрона" (1,32%), депозитарные расписки "Русагро" (1,23%).

Среди лидеров снижения – акции Института стволовых клеток человека (-3,92%), депозитарные расписки Mail.Ru (-3,03%), акции "Магнита" (-2,76%), "Лукойла" (-2,75%), "Новатэка" (-2,42%), а также "Русала" (-2,26%), "Сафмар Финансовые инвестоции" (-2,24%), ФСК "ЕЭС" (-2,03%) и префы "Татнефти" (-1,87%).

ПРОГНОЗЫ

В среду инвесторы будут "переваривать" первый раунд предвыборных дебатов кандидатов на пост президента США, отмечает Бахтин из "БКС Премьер".

"В фокусе также останутся новости о распространении коронавируса и геополитический фон. Из статистики среды выделим прежде всего публикацию сентябрьских PMI в производственном секторе и секторе услуг КНР, а также американские данные – информацию об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за сентябрь, вторая оценка ВВП за второй квартал и недельные изменения запасов сырой нефти от минэнерго США", — добавляет он.

По его оценкам, в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2870-2970 пунктов.

"Рынок остается под краткосрочным давлением. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2850-2950 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Давление на рынок со стороны внешних факторов в ближайшие сессии сохранится, что поспособствует отступлению рынка в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.