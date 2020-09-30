МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила проект соглашения о допуске брокеров и дилеров государств-членов Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран союза, говорится в сообщении комиссии.

Уточняется, что документ будет направлен странам ЕАЭС на повторное внутригосударственное согласование.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии 29 сентября одобрила проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран союза", — сообщает комиссия.

Отмечается, что соглашение создаст надлежащие условия для функционирования в рамках Евразийского экономического союза общего финансового рынка и обеспечит защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов.

Реализация этого соглашения позволит укрепить и существенно расширить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество государств ЕАЭС и послужит катализатором для развития финансовых рынков государств союза.