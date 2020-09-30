События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 сентября
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|8,7%
|1,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (август)
|-2,9%
|-1,9% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь)
|54,5
|55,1 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|51
|51,5 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (сентябрь)
|55,2
|55,9 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (август)
|12%
|-1,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (август)
|-0,1%
|0% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сентябрь)
|53,1
|53 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2020)
|-31,4%
|-26,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (2кв2020)
|-21,1 млрд ф.ст.
|-2,8 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-20,4%
|-21,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-21,7%
|-19,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (сентябрь)
|3,7%
|5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (сентябрь)
|2%
|0,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-0,9%
|3,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (август)
|0,5%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,1%
|10:20
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (сентябрь)
|-9 тыс
|-8 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (сентябрь)
|6,4%
|6,4%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|-0,2%
|-0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,4%
|14:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
|428 тыс
|605 тыс
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-31,7%
|-31,7%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-2,3%
|-2%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июль)
|6,5%
|3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август)
|3%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|0,028 млн барр
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сентябрь)
|51,2
|52
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (август)
|5,9%
|3,2%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,639 млн барр
|-2,325 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,004 млн барр
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|20:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Интер РАО — День стратегии (стратегия до 2025, целевые задачи до 2030, проводится в формате онлайн)
|RUB
|РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 05.09.2020, в заочной форме)
|0,0367388 — див-д 2018
|0,03568039 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2020) — див-д 2019
|RUB
|АЛРОСА — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
|3,84 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Группа ЛСР — ВОСА (реестр закрыт 08.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|30 — див-д 2019
|20 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|МТС — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
|8,93 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
|11,82 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Полюс — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
|240,18 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|40,11 (ао, ап, 1П2019) + 24,36 (ао, ап, 9м2019) + 1 (только ап, фин) — див-д 2019
|9,94 (1П2020, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Магнит — СД (о приоритетных направлениях деятельности)
|RUB
|РусГидро — СД (отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20200930/832091083.html