МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цены на медь ушли в минус на фоне удорожания доллара к евро, несмотря на сильную статистику по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.33 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,41%, до 2,9838 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом ранее котировки росли.

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,11% — до 6579 долларов, алюминия — на 0,45%, до 1783 доллара, цинка — снизилась на 0,31%, до 2424,5 доллара.

"Ранее утром цены поддержала сильная статистика из Китая. Но по мере удорожания доллара медь растеряла рост. Валюта остается ключевым драйвером", — цитирует агентство Рейтер сырьевого брокера Marex Spectron Анны Стаблум (Anna Stablum).

Согласно официальной статистике, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре вырос до 51,5 пункта с 51 пункта в августе на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Прогноз составлял 51,2 пункта. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире.

При этом курс доллара растет к евро. Дорогой доллар негативно влияет на котировки сырьевых товаров, делая их менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.