МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизится на умеренно негативном внешнем фоне, рубль мало изменится в начале дня, полагают аналитики.

Аукционы ОФЗ для отечественной валюты смогут выступить противовесом снижающимся нефтяным котировкам марки Brent, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов не исключена возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с существенным спадом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2890-2900 пунктов.

На валютном рынке в течение дня возможны новые попытки закрепления выше уровня в 79 рублей по паре доллар-рубль — "спрос на риск" может быть ограниченным под давлением внешних факторов неопределенности, полагает Старцев.

"Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором внешнего давления может стать ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается вчерашняя волна снижения… При этом большинство ведущих валют развивающихся стран консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, что не даст дополнительных стимулов рублю к направленному движению", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Несмотря на это, он ожидает нейтрального открытия торгов в рубле и продолжения консолидации пары доллар-рубль в районе 79 рублей в начале дня.

Сообщение Банка России о том, что в рамках сделки по Сбербанку в период с 1 октября до 30 декабря дополнительно продаст валюту на 185,4 миллиарда рублей, или около 2,9 миллиарда рублей в день, должно поддержать рубль в ближайшее время, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

С его точки зрения, пара доллар-рубль будет торговаться в районе 78,1-79,1 рубля.

Сильно перепроданный рубль способен вновь оказать сопротивление доллару, тем более, что в среду 30 сентября Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ, которые на фоне слабой российской валюты и возросших доходностей могут пользоваться повышенным интересом, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США снизились на 0,29-0,48% на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 1,21-1,24%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,58%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,29%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,64%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,33%, южнокорейский KOSPI — на 0,86%.

Стоимость нефти падает на 1,11% — до 41,1 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,11% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,173 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник снизился по основным индексам на фоне обвала нефти Brent более чем на 4% и негатива на западных площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2910,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,96%, до 1155,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов остался на уровне закрытия понедельника — 79,08 рубля, евро вырос на 60 копеек, до 92,86 рубля, следует из данных Московской биржи.