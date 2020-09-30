МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,6% — до 4,85 доллара, "Новатэка" — на 1,3%, до 136,05 доллара, "Лукойла" — на 0,53%, до 57,04 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 1,09% — до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,16%, до 18,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,68% — до 23,82 доллара, "Северстали" — на 0,43%, до 12,74 доллара, НЛМК — на 1,09%, до 22,26 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,28% — до 0,83 доллара, Сбербанка — на 0,73%, до 11,35 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,67%, до 25,98 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,75%, до 5,36 доллара, "Ленты" — росли на 2,56%, до 2,91 доллара. Расписки "Магнита" росли в цене на 0,24%, до 14,7 доллара.