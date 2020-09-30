МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД) 30 сентября запускают совместный сервис предоставления информации репозитария НРД о сделках на внебиржевом (ОТС) рынке РЕПО и с производными финансовыми инструментами (ПФИ), сообщается на сайте торговой площадки.

"Клиенты Московской биржи, заинтересованные в получении информации о внебиржевом рынке, получат доступ к агрегированным данным по количеству и объемам 95% всех ОТС сделок с ПФИ и РЕПО российского финансового рынка", — говорится в сообщении.

Как отметил член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич, репозитарий НРД — уникальный источник данных о сделках, совершаемых на внебиржевом рынке РЕПО и с производными финансовыми инструментами. По его словам, при добавлении этой информации к данным о биржевых сделках для клиентов создаются новые возможности при проведении операций на рынке, а также повышается его прозрачность.

Добавляется, что данные о сделках РЕПО и с ПФИ будут доступны на сайте Мосбиржи.