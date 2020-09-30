МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду на фоне распродаж на рынках США и Азии и опасений вокруг роста заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.05 мск французский CAC 40 снижался на 0,36%, до 4815,84 пункта, немецкий индекс DAX – на 0,56%, до 12750,85 пункта, британский индекс FTSE 100 терял 0,01%, достигая 5897,25 пункта.

Трейдеры в Европе в среду разделяют пессимизм на биржах США и Азии. Биржи США по итогам торгов во вторник умеренно снизились, фондовые биржи Азии также завершили торги среды в основном в минусе. Мировые инвесторы пристально следили за дебатами кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Джо Байдена — которые прошли в обстановке непримиримых споров.

"Это была гневная словесная перепалка, но в ней не было чего-то такого, что могло бы заставить инвесторов изменить свое мнение в ту или иную сторону. Гораздо более важным фактором, влияющим на рынки в настоящий момент, является вторая волна случаев заражения вирусом в Европе и рост заболеваемости в США", — приводит агентство Рейтер слова рыночного экономиста Capital Economics Симоны Гамбарини (Simona Gambarini).

Так, по данным минздрава Великобритании на вторник, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки стало рекордным с начала пандемии и составило 7143. Кроме того, в Германии число случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло более чем на 1,7 тысячи.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Германии. Так, безработица в стране снизилась до 6,3% с уровня августа в 6,4%, хотя ожидалось, что показатель не изменится.