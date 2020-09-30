30 сентября — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду откатываются после того, как язвительные предвыборные дебаты подчеркнули риски вокруг президентских выборов. Кроме того, инвесторы беспокоятся насчет второй волны коронавирусной инфекции, которая может воспрепятствовать восстановлению экономики.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,9%. Индекс может впервые с марта снизиться по итогам месяца. Фьючерсы на Nasdaq-100 упали на 1%.

Президент Дональд Трамп и Джо Байден во вторник вечером провели первые дебаты, которые оказались крайне ожесточенными. Президент уклонился от вопроса о том, будет ли он призывать своих сторонников сохранять спокойствие и не участвовать ни в каких беспорядках, пока будут подсчитываться голоса после выборов 3 ноября. Байден предположил, что подсчет тысяч избирательных бюллетеней, поданных по почте, займет некоторое время.

Опасения насчет дальнейшего распространения коронавируса в последние дни и риски, которые грозят экономическому восстановлению, также давят на рынки. Доля зараженных коронавирусом в Нью-Йорке превысила 3,25%, подчеркнув угрозу второй волны заражений.

Индекс волатильности Cboe, или VIX, сегодня продолжает повышаться.

"Беспокойство на рынках, похоже, усиливается, и фьючерсы на VIX в период выборов достигнут пика, – указал Эдвард Пак, заместитель финансового директора Brooks Macdonald. – Но кто бы ни победил, и сколько бы времени ни заняло выявление победителя, президенту придется бороться с коронавирусом".

Задержки с принятием новых налогово-бюджетных мер стимулирования по обе стороны Атлантики также беспокоят инвесторов, которые опасаются, что экономике потребуется дополнительная поддержка в отсутствие четких сроков появления вакцины. Хотя американские законодатели пытаются договориться о новых мерах помощи до выборов, представитель правительства Германии во вторник вечером предупредил о возможных задержках с утверждением вложений в антикризисный фонд ЕС.

"Для финансовых рынков приходит понимание, что отскок был V-образным, но это не значит, что экономическое восстановление будет V-образным, – указал Карстен Брежски, экономист ING Bank во Франкфурте. – Любые отсрочки с введением налогово-бюджетных стимулирующих мер помогут участникам рынков еще лучше это понять".

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин все еще пытаются достигнуть согласия по пакету мер стимулирования пострадавшей от пандемии экономики до президентских выборов. В конгрессе скептически оценивают вероятность достижения соглашения на этой стадии. Сегодня переговоры должны продолжиться.

"В настоящее время торги на рынках проходят в очень узком диапазоне из-за рисков, связанных с коронавирусом, но на фоне маячат денежно-кредитные стимулы, – добавил Пак. – Налогово-бюджетная помощь в США перед выборами будет очень приятным сюрпризом".

Акции Walt Disney упали на премаркете на 2,7%, после того как компания заявила, что уволит около 28 000 сотрудников своих американских тематических парков. Незадолго до этого власти штата Калифорния дали понять, что местный "Диснейленд", вероятно, в обозримом будущем останется закрыт из-за распространения коронавируса.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,646%, а во вторник составляла 0,644%.

Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара к корзине валют, поднялся на 0,2%.

Перед выходом еженедельных данных по запасам в США нефть Brent подешевела на 1,4% до 40,89 доллара. Золото снизилось в цене на 0,7% до 1889,60 доллара за унцию.

По другую сторону Атлантики Stoxx Europe 600 опустился на 0,4%.

Акции брокерской компании TP ICAP упали на торгах в Лондоне более чем на 16%, после того как она во вторник вечером заявила, что находится на продвинутой стадии переговоров о покупке электронной торговли площадки и готова заплатить до 700 млн долларов.

Китайский индекс Shanghai Composite завершил сессию с потерей 0,2%. Это была последняя торговая сессия перед выходными, которые продлятся неделю. Как показали данные, восстановление экономики Китая в сентябре ускорилось. Восстановление мирового спроса и меры господдержки способствовали усилению производственной активности и роста показателя настроений в сфере услуг до максимума почти за семь лет.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 1,5%. Сильнее всего снизились акции финансового сектора в свете сохраняющейся неопределенности относительно темпов восстановления мировой экономики от последствий пандемии.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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