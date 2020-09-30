МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду снижаются после первых теледебатов перед президентскими выборами в США и в откладывании принятия решения о новых мерах господдержки американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,43%, до 27291,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 11288,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3321,88 пункта.

В среду инвесторы оценивают результаты дебатов перед президентскими выборами в США между президентом Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом, которые прошли накануне в стиле непримиримых споров — оппоненты перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения.

Кроме того, давление на фондовые рынки США оказывает отсутствие решений относительно пакета стимулов экономики в период пандемии коронавируса. По последним данным университет Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Штатах за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Всего в США выявлено более 7,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 206 тысяч человек скончались.

"В настоящее время рынки торгуются в ограниченном диапазоне, сдерживаются рисками, вызванными коронавирусом, и отсутствием денежного стимулирования экономики США. Пакет стимулов экономики перед выборами был бы очень приятным сюрпризом", — приводит газета Wall Street Journal мнение заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Пака (Edward Park).