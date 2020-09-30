30 сентября — Dow Jones. Доллар США оказал поддержку другим рынкам, но ситуация вскоре может измениться.

Несмотря на слабый сентябрь, 3-й квартал 2020 года был в целом благополучным для большинства классов активов. Индекс S&P 500 вырос более чем на 8%, тогда как цены на золото, считающееся активом-убежищем, повысились на 5%. Котировкам нефти удалось сохранить большинство завоеванных во 2-м квартале позиций. Развивающиеся экономики также пережили три хороших месяца, и только лишь акции еврозоны не оправдали ожиданий.

Основным двигателем роста вышеперечисленных активов стал доллар, для кого 3-й квартал был не самым позитивным.

Текущий год был отмечен высокой волатильностью доллара. В начале пандемии коронавируса инвесторы использовали низкодоходные валюты для получения прибыли от более высоких процентных ставок в США, и доллар резко снизился. Однако доллар является наиболее ликвидным активом в кризисные времена, и потребность инвесторов в ликвидности вскоре победила. В один из апрельских дней доллар вырос почти на 7% против корзины из других валют. К июню же он утратил завоеванные позиции и продолжал падать.

Дальнейшие перспективы доллара остаются ключевым фактором. Укрепление доллара будет способствовать уменьшению доходности MSCI World: с 2010 года этот индекс акций развитых экономик в среднем нес убытки в размере 0,9% в периоды роста доллара, тогда как в периоды его ослабления – приносил прибыль в размере 2,4%, согласно представленным на этой неделе данным JPMorgan.

Когда дела в мировой экономике идут не лучшим образом, доллар имеет тенденцию к росту, что создает дополнительные проблемы для зависимых от доллара развивающихся экономик. Большинство сырьевых товаров торгуются в долларах, и цены на них находятся в обратной зависимости от доллара. Даже если изменение цен на них незначительно, инвесторы могут все равно начать беспокоиться относительно снижения цен на нефть в случае дальнейшего роста доллара.

Почему доллар так сильно ослаб летом? Так часто происходит в периоды, когда инвесторы склонны к риску и ищут прибыль за рубежом. В этом году они придерживались традиционных проверенных активов, таких как акции технологических гигантов США.

Одной из причин может стать темп распространения коронавируса по территории США, который намного превосходил показатели Европы. Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку более сильно, чем Европейский центральный банк и другие центральные банки мира, вступившие в период кризиса с чрезвычайно низкими ставками. Центральный банк США предпринял меры в марте, но рынкам потребовалось больше времени на реагирование из-за происходящего вокруг. Теперь же именно доллар инвесторы используют для финансирования операций по торговле на разнице процентных ставок.

Данные Комиссии по срочной биржевой торговле США указывают на то, что большинство колебаний основных валют в 3-м квартале было вызвано агрессивным позиционированием хедж-фондов и других инвестменеджеров. Ставки по паре евро/доллар были особенно экстремальными с исторической точки зрения.

В сентябре стало ясно, что эти колебания не были связаны с фундаментальными факторами и могут быть с легкостью нивелированы. Японская иена и швейцарский франк ослабли, несмотря на возросший пессимизм инвесторов, а доллар вырос более чем на 1,5%. В этих неопределенных условиях на фоне роста числа новых заражений и потерь сферы услуг в еврозоне отказ от риска в преддверии выборов в США может укоренить нарождающееся восстановление доллара.

К несчастью, это негативно отразится на других активах.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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