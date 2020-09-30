События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 октября
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Праздник середины осени — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (сентябрь)
|49,3
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (3кв2020)
|3,2%
|1,3%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (3кв2020)
|-27
|-17
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (3кв2020)
|-34
|-23
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (3кв2020)
|-17
|-9
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,034%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|49,9
|50,7
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|53,1
|53,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|50,9
|50,9
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|56,6
|56,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|53,7
|53,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|54,3
|54,3
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,263%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (август)
|7,9%
|8,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август)
|1,3%
|1,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|870 тыс
|850 тыс
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август)
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август)
|1
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (август)
|1,9%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август)
|-3,0%
|5,5%
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|53,5
|53,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (сентябрь)
|46,4
|45,8
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
|56
|56,2
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|18:45
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (сентябрь)
|51,1
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.09)
|590,9 млрд долл (на 18.09)
https://1prime.ru/Financial_market/20200930/832094785.html