МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в среду на вечером усилил рост и прибавляет более 1 рубля к доллару почти 2 рубля к евро, отыгрывая потери предыдущих дней, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.09 мск среды снижается на 1,37 рубля — до 77,71 рубля, курс евро – на 1,92 рубля, до 90,95 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent после падения более чем на 1% пытается перейти к росту и поднимается на 0,29% — до 41,88 доллара за баррель.

В среду рублю помогают аукционы Минфина, ОФЗ были размещены при повышенном спросе.

"Согласие Минфина на более высокую премию для рынка существенно улучшило ситуацию со спросом. Более того, комбинация слабого рубля и повышенных доходностей делает российские ОФЗ весьма привлекательными как для резидентов, так и для нерезидентов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Кроме того, во вторник Банк России объявил о дополнительных продажах валюты в объеме 2,9 миллиарда рублей ежедневно с 1 октября по 30 декабря.

"В аналитическом сообществе немного критикуют решение ЦБ РФ провести взаимозачет по основной сумме сделки Сбербанка, однако мы считаем, что данное решение устранило навес отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила, что снижает долгосрочное давление на рубль", — говорит аналитик.

Также он обращает внимание, что накануне рынок получил как долгосрочные факторы, так и краткосрочные технические сигналы. "Во всяком случае, первый пик цены 79,97 за доллар и 93,32 за евро не были перебиты в течение дня, что дало разворотный сигнал на графиках основных валютных пар", — указывает Кочетков.