МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к росту в среду вечером в связи с ослаблением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11%, или на 2,1 доллара, до 1905,1 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,3%, до 24,128 доллара за унцию.

Динамика стоимости золота по-прежнему тесно связана с волатильностью доллара. По мере ослабления курса американской валюты стоимость золота укрепляется, так как металл становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,04%, до 93,85 пункта. Утром показатель рос, а золото дешевело примерно на 0,4%.

Трейдеры в среду также оценивают результаты дебатов перед президентскими выборами в США между президентом Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом, которые прошли накануне в стиле непримиримых споров — оппоненты перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения.

"Думаю, с точки зрения золота, предвыборные дебаты не были важным событием и все, что мы видели по динамике золота — это отражение его связи с долларом", — отметил независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman), чье мнение приводит агентство Рейтер.