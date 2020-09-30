МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером перешел к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1746 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1742 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,44 иены со 105,64 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 93,74 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать результаты дебатов перед президентскими выборами в США между президентом Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом которые прошли во вторник. Дебаты прошли в стиле непримиримых споров, оппоненты перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения.

Трейдеры также обратили внимание на статданные по США. Так, ВВП страны во втором квартале, согласно окончательной, третьей оценке, упал на рекордные 31,4% в пересчете на год. При этом вторая оценка предполагала падение показателя на 31,7%, первая — на 32,9%.

Кроме того, в центре внимания участников рынка находятся данные, опубликованные аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP), по числу рабочих мест в частных компаниях США. В сентябре этот показатель увеличился на 749 тысяч. При этом аналитики ожидали менее сильного роста — на 650 тысяч. Несмотря на сильные данные по рынку труда, эксперты предупреждают, что уровень занятости нескоро достигнет уровней до начала пандемии.

"В целом, рост занятости, похоже, постепенно замедляется, но остается достаточно высоким, чтобы поддерживать тенденцию к снижению уровня безработицы. Тем не менее, с учетом того, что занятость по-прежнему на 10 миллионов ниже уровня до пандемии коронавируса, до полного восстановления рынка труда еще далеко", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста по США Capital Economics Эндрю Хантера (Andrew Hunter).