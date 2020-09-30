МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды снижением, показав по итогам третьего квартала преимущественно негативную динамику, а с начала года потеряв до 22%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 снизился на 0,47%, до 5869,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 4803,44 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,5%, до 12762,25 пункта.

По итогам третьего квартала британский FTSE 100 упал на 4,9%, французский CAC 40 — на 2,7%, а немецкий индекс DAX вырос на 3,7%. За девять месяцев индексы потеряли 22%, 19,6%, и 4,7% соответственно. Самое сильное месячное снижение индексов было зафиксировано в марте 2020 года, когда котировки упали на 14-17%.

Наибольшее давление на индексы оказала пандемия коронавируса, которая нанесла серьезной урон европейской экономике. В третьем квартале большинство ограничительных мер было снято, что дало толчок к ее восстановлению, хотя большинство макроэкономических показателей остается ниже докризисных уровней. При этом к концу квартала ограничения вновь постепенно начали возобновляться.

В начале сентября глава европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила об улучшении прогноза падения ВВП еврозоны в 2020 году до 8% с 8,7%, ожидавшихся ранее. При этом ЕЦБ ожидает возвращение показателя ВВП к докризисному уровню только в 2022 году.

Кроме того, риски вокруг возникновения "второй волны" заражений оказывали давление на котировки и заставляли инвесторов отказываться от рисковых активов в пользу более надежных. По последним данным ВОЗ, число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 1 миллион, количество подтвержденных случаев COVID — 33 миллиона.