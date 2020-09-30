МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 175 миллиардов рублей при совокупном спросе в 229 миллиардов, свидетельствуют данные министерства.

На первом безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29016 с погашением в декабре 2026 года на 155,06 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,285% от номинала, средневзвешенная цена — 97,295% от номинала. Спрос составил 184,294 миллиарда рублей, в ходе аукциона Минфин удовлетворил 41 заявку.

На втором аукционе министерство разместило в полном объеме ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 19,86 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 100,5801% от номинала, средневзвешенная цена — 100,6495% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,98% годовых, доходность по cредневзвешенной цене — 5,97% годовых. Спрос составил 44,431 миллиарда рублей, в ходе аукциона Минфин удовлетворил 21 заявку.

"Перед текущими аукционами доходность долгосрочных ОФЗ, после того как достигла локального максимума, который соответствовал уровню пятимесячной давности, на фоне укрепления рубля начала снижаться, отыграв около одной трети двухнедельного роста. Тем не менее, существенного роста цен ОФЗ ждать вряд ли стоит, так как навес новых размещений, план на четвертый квартал, который должен быть объявлен в ближайшие дни, по-прежнему является основным сдерживающим фактором", — сказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"На этом фоне неопределенности защитные ОФЗ с переменным купонным доходом, как показал аукцион по размещению выпуска 29016, по-прежнему пользуются высоким спросом со стороны российских банков. При этом высокий объем удовлетворения заявок (более 84%) связан с дебютным характером аукциона и относительно большим дисконтом по цене от номинала (2,715 процентного пункта), который оказался даже выше, чем дисконт (2,5 процентного пункта) по цене более долгосрочного выпуска ОФЗ-ПК 29015 на вторичном рынке", — сказал он, добавив, что ОФЗ 26232 был размещен с дисконтом по доходности в размере 3 базисных пункта к вторичному рынку.

Всего в третьем квартале Минфин разместил на аукционах облигации федерального займа на рекордные 1,237 триллиона рублей, перевыполнив квартальный план, который был установлен на уровне в 1 триллион рублей. В целом с начала года Минфин разместил на аукционах ОФЗ на 2,844 триллиона рублей.

"Мы строго двигаемся к выполнению наших планов и целей, потому те расходы, которые предусмотрены бюджетом на текущий год, будут обеспечены ресурсами, в том числе и заимствования", — заявил в среду в Чебоксарах журналистам министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос, не помешает ли волатильность на рынках выполнению планов по заимствованиям на внутреннем рынке.