МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,95%, до 4,92 доллара, "Новатэка" — на 2,01%, до 137 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,01%, до 57,88 доллара, "Газпрома" — на 2,25%, до 4,35 доллара, "Газпром нефти" — на 1,84%, до 18,86 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,07%, до 24,15 доллара, "Северстали" — на 0,16%, до 12,71 доллара, расписки НЛМК — на 0,54%, до 22,14 доллара.

Расписки ВТБ повысились в стоимости на 1,15%, до 0,83 доллара, Сбербанка – на 3,68%, до 11,69 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,15%, до 26,45 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,75%, до 5,36 доллара, "Магнита" — на 1,77%, до 14,92 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,82%, до 2,92 доллара.