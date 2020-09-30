МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снизился в среду по индексу Мосбиржи, при этом прибавил почти 2% по РТС на фоне резко укрепившегося рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 2905,81 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,98%, до 1178,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.53 мск снижался на 1,43 рубля — до 77,65 рубля, курс евро — на 1,89 рубля, до 90,98 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,01% — до 41,98 доллар за баррель.

"Внешний фон сегодня был умеренно позитивным, на западных биржах доминировали покупатели. Нефтяные котировки, поддержанные статистикой по недельным запасам сырья в США, ближе к вечеру перешли в зеленую зону. Статистика в этот день повлияла и в целом на рыночные настроения. Так, лучше прогнозов вышли данные по немецкой экономике, в частности, по розничным продажам в августе и сентябрьской безработице", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – потребительский сектор, индекс которого на Мосбирже вырос в среду 0,93%. Акции "М.Видео" выросли на 3,43%, акции "Аптечной сети 36 и 6" – на 3,38%, "Детского мира" – на 1,68%, депозитарные расписки "Ленты" — на 1,38%, "Русской аквакультуры" – на 0,66%.

Кроме того, в лидерах роста — префы "Квадры" (3,15%), акции ОГК-2 (2,95%), "Алросы" (2,32%) и обыкновенные акции Сбербанка (1,12%).

"Акции потребительского сектора оставались в лидерах роста, продолжая выполнять роль защитных активов в условиях неопределенности в мировой экономике. Бумаги Сбербанка перешли к повышению перед закрытием реестра под дивиденды за прошлый год", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Среди лидеров снижения – акции ЛСР (-3,29%), "Интер РАО" (-3,11%), "Полюса" (-2,45%), "Русала" (-2,35%), Petropavlovsk (-2,31%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (-2,28%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,18%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,11%), НЛМК (-1,89%) и акции Московской биржи (-1,74%).

ПРОГНОЗЫ

Бахтин из "БКС Премьер" не исключает в четверг сохранения умеренно позитивных настроений на рынке.

"В четверг состоится саммит лидеров ЕС и будут опубликованы данные по безработице в еврозоне за август. Традиционно в этот день инвесторы обратят внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Отметим также публикацию данных по деловой активности в сентябре в американском производственном секторе", — перечисляет важные события дня аналитик.

По его оценкам, в четверг индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2870-2970 пунктов.

Ожидать развития повышения индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов стоит при его способности закрепиться выше 2940 пунктов, считает Кожухова из "Велес Капитала". "Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2880-2960 пунктов", — добавляет она.