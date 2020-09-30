МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 1,4 триллиона рублей, от 10 лет — 500 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 7, 14, 21 и 28 числа, в ноябре — 3, 11, 18 и 25 числа, в декабре — 2, 9, 16 и 23 числа.