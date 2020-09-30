МОСКВА, 30 сен — Dow Jones. Волатильность оживила валютный рынок, и инвесторы ставят на валюты, которые могут сильно вырасти в период пандемии.

После самого спокойного для валютного рынка 2019 года, в этом году волатильность на нем может стать самой сильной с 2017 года, на что указывает индекс Deutsche Bank. Вот лишь один из индикаторов этих колебаний: в течение трех первых кварталов доллар понимался или опускался против евро как минимум на 1% в течение 13 торговых сессий, что, по данным FactSet, стало наиболее частым явлением с 2016 года. Под долларом зашатался фундамент: когда и на что его менять

Валютный рынок дестабилизировали распродажи весной из-за пандемии, когда финансовая система оказалась под давлением, и доллар США стал дефицитным. Начало восстановления мировой экономики обусловило разворот некоторых валют. В этом году доллар резко рост и резко падал, и на момент написания статьи индекс доллара ICE находится на 2,4% ниже уровня закрытия прошлого года. Вместе с тем неопределенность вокруг пандемии и реакции властей на нее заставляет валютных трейдеров осторожничать.

Усиление волатильности создает возможности для инвесторов, так как более широкие отклонения генерируют более высокие доходы. Инвесторы в активы с фиксированным доходом, которым трудно заработать прибыль на облигациях с отрицательными или очень низкими процентными ставками, занялись валютой, чтобы увеличить свои доходы.

Старший портфельный менеджер BlueBay Asset Management Каспар Хенсе, использует форвардные контракты, которые предусматривают обязательства купить или валюту по заранее определенному курсу в заранее определенную дату, чтобы дополнить прибыль, которые он получает от активов с фиксированной доходностью.

"В последние несколько лет мы почти не были сосредоточены на валютном рынке, — сказал он. — Теперь он сильнее влияет на наше мышление".

Заключая форвардные контракты, Хенсе ставит на дальнейший рост китайского юаня к доллару США. За последние несколько месяцев юань укрепился на 3% на фоне восстановления экономики Китая после пандемии, и это был его самый сильный квартальный рост в 1-го квартала 2008 года.

Одной из причин повышенной волатильности валют стало то, что центральные банки, которые исторически являются одним из наиболее важных драйверов валютного рынка, вместе понизили процентные ставки до близких к нулю уровней или даже опустили их ниже нуля. Поэтому стало труднее понять, какая валюта будет укрепляться по отношению к другим, — Уго Ланчиони из Neuberger Berman.

Он считает, что можно ожидать восстановления некоторых наиболее волатильных валют, что частично связано с ускорением восстановления экономики за пределами США. Норвежская крона и мексиканский песо торгуются с понижением на 7% и 15,4% соответственно против доллара, и у них есть пространство для восстановления.

Так как центральные банки заняли выжидательную позицию, валютные инвесторы теперь сосредоточились на масштабах налогово-бюджетной поддержки, которую предоставили правительства, и какую поддержку можно еще ожидать, а также какие экономики будут расти быстрее всего. Это объясняет причину недавнего падения доллара против евро, которое наблюдалось после того, как обсуждения стимулирования в конгрессе не дали результатов.

Неровные темпы восстановления экономики, а также ожидаемые выборы в США и выход Великобритании из ЕС в конце года, вероятно, предложат вызывать волатильность валют. Британский фунт демонстрировал масштабные колебания за последние недели: он вырос до 1,34 против доллара, а затем быстро отступил до отметки 1,28, около которой он торговался в среду.

Инвесторы зачастую делают валютные заимствования из стран с низкими процентами, чтобы покупать валюты в странах с более высокими ставками, предпочитая стратегию, которая известна как торговля на разнице между процентными ставками. Центральные банки развивающихся рынков снижали процентные ставки вместе с центральными банками развитых стран, поэтому число валют для инвесторов, выбравших эту стратегию, сократилось.

Тем не менее, у инвесторов остаются некоторые возможности. Дэвид Зан из Franklin Templeton увеличил ставки на то, что польский злотый и чешская крона будут укрепляться против евро. Фонд восстановления ЕС, который будет помогать экономическому восстановлению регионов, вероятно, поможет Польше и Чешской Республике, экономика которых будет расти быстрее, чем более крупные страны ЕС.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ