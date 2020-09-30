МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Продажа валюты российскими компаниями с госучастием будет способствовать возврату рубля к более фундаментально обоснованным значениям, полагает президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. Цены на нефть сулят "черный день" для рубля

"У меня нет понимания того, какую сумму им надо продать в моменте, но локальные продажи появились. Как один из важных факторов, это будет способствовать возврату рубля к более фундаментально обоснованным значениям", — считает Романчук.

В среду рубль резко начал отыгрывать потери: доллар в моменте снижался до 77,67 рубля, евро — до 90,92 рубля после резкого ослабления практически в течение всего сентября. Так, во вторник доллар подскочил почти до 80 рублей, обновив максимум с 30 марта, евро поднимался выше 93 рублей — максимума с января 2016 года.

Согласно данным из раскрытия корпоративной информации ряда госкомпаний, правительство в сентябре выпустило директивы об уровне их валютных активов.

В частности, в повестке заседания совета директоров "Газпрома", которое пройдет 12 октября, значится пункт "Об уровне чистых валютных активов". В повестке заседания совдира "Роснефти", которое состоялось 29 сентября, также значится пункт "Об исполнении директив правительства Российской Федерации от 01.09.2020 №8036п-П13".

Более подробная информация содержится в решении совета директоров "Алросы", опубликованном 28 сентября, где отражено решение по вопросу "Об уровне чистых валютных активов". "Поручить с учетом директив правительства РФ от 01.09.2020 № 8036п-П13 (дсп) генеральному директору… Иванову С.С. обеспечить: приведение размера чистых валютных активов АК "АЛРОСА"… к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2018 года… и последующее поддержание размера чистых валютных активов АК "АЛРОСА" (ПАО) не выше указанного уровня", — отмечается в сообщении.

Как следует из раскрытия "Алросы", компания должна ежемесячно предоставлять в Банк России отчет о размере чистых валютных активов, а также распространить действие директив правительства РФ на дочерние организации.

Впервые требование для экспортеров продавать валютную выручку было принято правительством РФ в декабре 2014 года, на фоне резкого ослабления рубля. Тогда кабмин временно обязал крупнейшие госкомпании-экспортеры до 1 марта 2015 года привести размер чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года.