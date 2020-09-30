МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля в последний день сентября значительно растет к доллару и евро, корректируя провалы месяца, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.08 мск среды снижается на 1,45 рубля — до 77,63 рубля, курс евро – на 1,86 рубля, до 91 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,88% — до 42,34 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ РОСТА

Курс рубля к доллару за сентябрь потерял максимально 7,4%: доллар смог во вторник подскочить почти до 80 рублей, обновив максимум с 30 марта. К евро рубль упал за этот же период на 5,3%: евро поднялся до 93,32 рубля, обновив максимум с января 2016 года.

На взгляд Виталия Громадина из БКС, ослабление рубля выглядит чрезмерным с учетом сохранения достаточно высокого аппетита к риску у инвесторов.

В среду отечественная валюта резко начала отыгрывать потери: доллар в моменте снижался до 77,56 рубля, евро — до 90,92 рубля.

К текущему моменту рубль немного отошел от внутридневных максимумов и прибавляет порядка 1,9% к доллару и 2,1% к евро.

"Позиционирование иностранных инвесторов в рубле достигло минимальных уровней за последние несколько лет: согласно опубликованным на прошлой неделе данным CFTC, впервые с октября 2018 года чистая спекулятивная позиция американских инвесторов в рубле стала отрицательной. Этот момент в 2018 году был хорошей возможностью для покупки рубля", — отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

Согласно информации, раскрытой рядом госкомпаний, директива правительства РФ по уровню валютных активов компаний с госучастием была выпущена 1 сентября и предписывает им привести чистые валютные активы к уровню не выше, чем было на 1 октября 2018 года.

Впервые требование для экспортеров продавать валютную выручку было принято правительством РФ в декабре 2014 года, на фоне резкого ослабления рубля. Тогда кабмин временно обязал крупнейшие госкомпании-экспортеры до 1 марта 2015 года привести размер чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года. О других подобных директивах до последнего времени не сообщалось.

По мнению Громадина, это может поддержать рубль.

Сегодняшняя коррекция зарубежных валют на российском рынке пока еще может не являться финальной точкой текущей девальвации рубля, и обновление новых максимумов по доллару и евро нельзя исключать, полагает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Все санкционные угрозы остаются в силе, риски ужесточения ограничительных мер в мире лишь усиливаются, что явно не способствует аппетиту инвесторов к российской валюте. В случае новых попыток продвинуться вверх, ближайшими ориентирами на пути зарубежных валют на российском рынке станут мартовский максимум по доллару в 81,97 рубля и уровень начала 2016 года по евро в 93,7 рубля. Впрочем, в случае обновления данных максимумов дальнейшее пребывание зарубежных валют на достигнутых уровнях может оказаться недолгосрочным", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Недавнее ослабление валют развивающихся стран, в том числе рубля, отчасти отражало эффект от увеличения спроса на доллары, характерного для конца квартала. Полагаем, что уже с четверга, когда наступит новый квартал, давление со стороны этого фактора должно сойти на нет", — считают аналитики "ВТБ "Капитал".

Дополнительную техническую поддержку рублю окажет рост продаж иностранной валюты Банком России начиная с 1 октября, отмечают они.

Потенциал дальнейшего ослабления рубля, на их взгляд, также ограничен с учетом практики Банка России по смягчению волатильности обменного курса. "Наши экономисты ожидают, что в случае, если ослабление рубля возобновится, центробанк примет меры по стабилизации валютного рынка", — добавляют эксперты.

Громадин из БКС полагает, что пара доллар-рубль до конца дня проторгуется в диапазоне 76-79 рублей.