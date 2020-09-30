ВАШИНГТОН, 30 сен /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США выросли в надежде на новый пакет стимулирования экономики, завершив уже второй подряд квартал роста, свидетельствуют данные торгов.

Индексы закрыли второй подряд квартал значительного роста после резкого спада в марте. Несмотря на нестабильность в сентябре, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли за квартал на 8,5% и 7,6% соответственно.

Дневные результаты по состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи показали, что индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,82%, до 3362,90 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,20%, до 27781,70 пункта, а технологический NASDAQ поднялся на 0,74%, до 11167,51 пункта.

Ранее демократы в палате представителей возобновили переговоры с Белым домом о новом пакете стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса. На эти цели было потрачено уже более 3 триллионов долларов, и демократы предлагают потратить еще 2,2 триллиона долларов. Переговоры находились в стагнации с начала августа.