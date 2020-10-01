МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Приложение "Беру" 1 октября будет переименовано в "Яндекс.Маркет", там можно продолжать делать покупки. Приложение "Яндекс.Маркета" изменит название на "Маркет.Цены", там можно будет продолжать сравнивать и выбирать товары. Изменения в приложениях будут появляться постепенно в течение дня.

Маркетплейс "Беру" с 1 октября стал частью сервиса онлайн-покупок "Яндекс.Маркет" и будет развиваться под его брендом. Его предложения будут отображаться в списке магазинов на карточках товаров на "Маркете" так же, как раньше отображались предложения "Беру", то есть по тому же принципу и вместе с предложениями других партнёров. В продукте и в коммуникациях бренд "Беру" везде заменён на "Яндекс.Маркет".

При этом "Яндекс.Маркет" остался площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнеров уже около 25 тысяч. Партнеры будут сотрудничать с "Маркетом", как и прежде: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой и "Маркета", и "Беру" не изменятся. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, а все обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе.

На "Маркете", как и прежде, каждое предложение товара относится к одному магазину. В предложениях маркетплейса продавец обозначен как "Яндекс.Маркет". В ближайшем будущем планируется добавить название партнёра-продавца, как это было на маркетплейсе. Также на карточках товаров будет обозначение "Покупка на Маркете". Это поможет убедиться в безопасности покупки и означает, что в случае вопросов именно эта площадка будет поддерживать пользователя.

Пользователям будет доступен единый личный кабинет "Маркета", где появятся корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки "Яндекс.Плюс" сохраняются. К концу 2020 года обновленная платформа будет продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.

"Беру" — электронная торговая площадка, созданная в рамках СП Сбербанка и "Яндекса" на базе "Яндекс.Маркета". Маркетплейс был официально запущен в октябре 2018 года.