МОСКВА, 1 окт —РИА Новости. Курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал упал к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" завершил торги в последний день сентября на отметке 77,63 рубля, евро – на уровне 91,05 рубля.

Самыми провальными для отечественной валюты в паре с долларом в третьем квартале стали июль и сентябрь, в августе рубль символически укрепился, при этом европейская валюта демонстрировала сильной рост на протяжении всех трех месяцев квартала.