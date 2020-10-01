МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Российские банки за месяц до планируемого завершения действия льготной ипотеки под 6,5% на жилье в новостройках выдали более 470 миллиардов рублей таких ссуд и рассчитывают, что эта программа будет продлена как минимум до конца года, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Эксперты полагают, что такие объемы выдачи ипотечных ссуд существенно повлияют на экономику.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента России Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Ряд банков предлагают ставки в рамках этой программы ниже 6,5%. Официально вопрос о продлении программы еще не решен.

В Сбербанке на данный момент по программе ипотеки с господдержкой выданы кредиты на 273 миллиарда рублей. В крупнейшем банке страны ожидают, что "в случае продления программы, она будет так же востребована, как сейчас". Клиенты ВТБ на сегодняшний день оформили свыше 35 тысяч кредитов более чем на 105 миллиардов рублей. Банк ожидает продление срока действия программы до конца этого года. Такие же ожидания у Альфа-банка, который выдал уже более 25 миллиардов рублей, РНКБ (3,2 миллиарда рублей) и Уралсиба (8,5 миллиардов рублей). На продление программы рассчитывают в МКБ и Новикомбанке.

Тем временем в Промсвязьбанке (ПСБ), который выдал свыше 20 миллиардов рублей, надеются, что госпрограмма будет продлена "не менее чем на шесть-девять месяцев", пока ситуация в экономике полностью не стабилизируется. В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ, выдал порядка 300 миллионов рублей) подчеркнули, что эту льготную ипотеку под 6,5% целесообразно продлить, "учитывая обострение эпидемиологической ситуации".

ДРАЙВЕР ВЫДАЧ

Большинство опрошенных банков указали, что эта программа является основным драйвером выдач. В Сбербанке по ней выдается более 90% кредитов на покупку квартир в новостройках. Новикомбанк за счет льготной ипотеки увеличил выдачу кредитов на 30%. В Росбанке на нее приходится до 70% от общего объема выдач ипотечных кредитов на новостройки.

В ПСБ на такой вид ссуд приходится более половины всей ипотечной выдачи банка. В банке "Дом.РФ" на эту программу приходится порядка 30% в общих выдачах банка за последние несколько месяцев. На данный момент банк уже оформил почти 4,5 тысяч сделок на 13,6 миллиарда рублей.

Тем временем ПСБ полагает, что в октябре объем выдачи увеличится, поскольку официально вопрос о продлении программы еще не решен и перед возможным завершением она будет пользоваться повышенным спросом со стороны заемщиков. Ряд банков, в числе которых Совкомбанк (выдал по этой программе 3,77 миллиарда рублей), наблюдают стабильный рост выдач.

Так, в Газпромбанке отметили, что их лимит на текущий момент составляет 16,8 миллиарда рублей, он израсходован на 58%. "Заявок действительно много, часть из них находится в стадии принятия решения, поэтому лимит планируем израсходовать полностью", — заявили в банке. Альфа-банк до 1 ноября планирует выдать еще порядка 10 миллиардов рублей, АТБ – еще около 1 миллиарда рублей. РНКБ в целом в рамках этой программы рассчитывает выдать около 5,5 миллиарда рублей, Уралсиб – 11 миллиардов рублей, Росбанк — более 14 миллиардов рублей.

УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень назвал результаты по выдаче льготной ипотеки успешными. "Объём операций показывает, что влияние на экономику должно быть существенным", — отметил он.

Вместе с тем продление льготной ипотеки у эксперта пока вызывает вопросы. "С одной стороны, ставки в экономике сейчас достаточно низкие, чтобы и без льгот удешевлять ипотеку. Кроме того, растягивание мер ценовой поддержки сектора может привести к избыточному росту цен рынка недвижимости", — указал Пивень.

В начале сентября сообщалось, что правительство увеличило общий лимит по программе с 740 до 900 миллиардов рублей. По последним данным, в программе участвуют порядка 60 банков.