МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Заемщики российских банков и микрофинансовых организаций ежемесячно направляют в среднем до 25% дохода на погашение своей задолженности, при этом лишь 15% заемщиков имеют долговую нагрузку выше 50%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Российские банки и микрофинансовые организации ровно год назад при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей начали рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков, то есть отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если данный показатель превышает 50%, то кредиторы должны создать дополнительные резервы.

"Показатель долговой нагрузки варьируется в зависимости от сегмента кредитования и организации. Однако "средняя температура по больнице" находится в пределах 25%. При этом порядка 15% заемщиков имеют ПДН выше 50%, то есть это порядка 5-6 миллионов клиентов", — подсчитали в компании.

Аналитики напомнили, что показатель долговой нагрузки является одним из критериев оценки платежеспособности клиента, однако важно принимать во внимание и общий уровень дохода. "Если зарплата 20 тысяч рублей, то ПДН в 50% выглядит уже опасным. Однако если зарплата в 2-3 раза больше, то принятый показатель вполне приемлемый", — пояснили они.

Почти половина заемщиков готовы тратить на погашение своей задолженности чуть более трети своего дохода. Каждый четвертый заемщик считает наиболее комфортным платеж, не превышающий 30% от ежемесячного дохода, а 20% россиян готовы тратить на обслуживание кредита уже критические показатели — более 40% и выше от уровня дохода.

Эксперты при этом отметили, что в кризисные периоды заемщикам стоит исходить из уровня платежа в 20-30%, тогда они минимально рискуют выйти на просрочку.

Согласно данным опроса компании, на сегодня 35% заемщиков имеют на руках два и более кредитов, 10% — от трех кредитов, а 5% — 4 и более. Гендиректор коллекторского агентства НСВ Роман Волосников напомнил, что с увеличением количества долговых обязательств возрастают риски выхода на просрочку. Так, например, в 90% случаев заемщик, пытающийся обслуживать четыре и более кредита, рано или поздно выйдет на просрочку по одному из них.

"Как показала практика, в период пандемии уверено чувствовали себя те заемщики, долговая нагрузка которых не превышала 20%, несмотря на то что максимальным показателем является 50%. Поэтому, оформляя кредит в будущем, стоит ориентироваться на то, чтобы отдавать не более 20-30% на погашение ссуды от ежемесячного дохода. Соблюдая правило: не больше одного кредита в одни руки и не более 30% от дохода, — можно существенно снизить риски выхода на просрочку", — заключил он.