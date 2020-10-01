ТОКИО, 1 окт /ПРАЙМ/. Токийская биржа объявила о том, что останавливает торги до конца четверга из-за сбоя системы, сообщило агентство Киодо в четверг.

Торги были остановлены сразу же после начала рабочего дня на бирже. Индекс Nikkei, который отражает котировки акций 225 ведущих компаний Японии, как и индекс Topix, показывающий курсы ценных бумаг компаний престижной первой секции, не могут корректно показывать цены на акции, сообщало агентство. Всего в обеих секциях Токийской биржи представлены акции 3700 компаний.

Под влиянием остановки торгов в Токио, биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги. В то же время биржа в Осаке, основой сделок которой являются фьючерсные торги, работает в штатном режиме.

Как сообщил телеканалу NHK разработчик системы для продажи акций Fujitsu, компания занимается решением проблемы, но не может комментировать ее причины. Пока прогнозов по возможным срокам восстановления системы нет.