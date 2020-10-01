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ТОКИО, 1 окт /ПРАЙМ/. Токийская биржа объявила о том, что останавливает торги до конца четверга из-за сбоя системы, сообщило агентство Киодо в четверг.

Торги были остановлены сразу же после начала рабочего дня на бирже. Индекс Nikkei, который отражает котировки акций 225 ведущих компаний Японии, как и индекс Topix, показывающий курсы ценных бумаг компаний престижной первой секции, не могут корректно показывать цены на акции, сообщало агентство. Всего в обеих секциях Токийской биржи представлены акции 3700 компаний.

Под влиянием остановки торгов в Токио, биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также были вынуждены приостановить торги. В то же время биржа в Осаке, основой сделок которой являются фьючерсные торги, работает в штатном режиме.

Как сообщил телеканалу NHK разработчик системы для продажи акций Fujitsu, компания занимается решением проблемы, но не может комментировать ее причины. Пока прогнозов по возможным срокам восстановления системы нет.

Остановка всех торгов на целый день из-за технического сбоя – кране редкое, если не беспрецедентное явление на Токийской бирже. В 2006 году торги были остановлены на полдня из-за того, что система работала на пределе в связи с резко возросшим объемом сделок. В 2005 году торги были остановлены на три часа из-за того, что система не могла принимать заказы. В 2018 году вышла из стоя одна из четырех частей системы, что вызвало остановку части торгов.